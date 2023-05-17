Угорщина блокуватиме подальші транші допомоги ЄС для України. Голова МЗС знову вимагає прибрати OTP Bank із переліку спонсорів війни

Голова МЗС Угорщини Петер Сийярто заявив, що його країна блокуватиме наступні транші допомоги ЄС для України у розмірі €500 мільйонів і не підтримає санкції проти росії.

Про це пише Bloomberg.

Угорщина вимагає від України прибрати OTP Bank із переліку спонсорів війни.

Він також зазначив, що Україна обмежує права на освіту етнічних угорців. Наостанок він розказав про статтю Washington Post, де нібито написано, що президент Володимир Зеленський свого часу говорив про підрив нафтопроводу «Дружба», що постачає нафту з росії в Угорщину через Україну.

«Я хочу чітко пояснити, що поки Україна тримає OTP у своєму списку міжнародних спонсорів війни, ми не можемо підтримувати рішення, які вимагають нових економічних і фінансових жертв з боку Європейського Союзу та його держав-членів. Те саме стосується санкцій», — сказав Сійярто.