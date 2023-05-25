ЄС дозволив «Росатому» добудувати свою АЕС в Угорщині

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейська комісія дозволила подальшу участь «Росатома» в добудові єдиної угорської атомної електростанції «Пакш».

Про це він сказав у четвер перед участю в засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.

Голова угорського МЗС нагадав, що контрактам на будівництво нових блоків АЕС вже девʼять років, і за цей час змінилися юридичні та технічні обставини.

Для якнайшвидшого завершення будівництва необхідно внести зміни до контрактів, критерії яких були узгоджені в Москві з представниками «Росатома». Ці зміни Будапешт передав до Європейського Союзу для затвердження згідно з європейським законодавством, і Європейська комісія їх схвалила.

Сіярто сказав, що рішення Єврокомісії дозволить ввести в експлуатацію «Пакш-2» на початку 2030-х років.

«Пакш» — єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.