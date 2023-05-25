ЄС дозволив «Росатому» добудувати свою АЕС в Угорщині

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейська комісія дозволила подальшу участь «Росатома» в добудові єдиної угорської атомної електростанції «Пакш».
Про це він сказав у четвер перед участю в засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС.
Голова угорського МЗС нагадав, що контрактам на будівництво нових блоків АЕС вже девʼять років, і за цей час змінилися юридичні та технічні обставини.
Для якнайшвидшого завершення будівництва необхідно внести зміни до контрактів, критерії яких були узгоджені в Москві з представниками «Росатома». Ці зміни Будапешт передав до Європейського Союзу для затвердження згідно з європейським законодавством, і Європейська комісія їх схвалила.
Сіярто сказав, що рішення Єврокомісії дозволить ввести в експлуатацію «Пакш-2» на початку 2030-х років.
«Пакш» — єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.
- 27 серпня 2022 року угорський регулятор дозволив «Росатому» побудувати два енергоблоки на АЕС «Пакш». Відтак атомна енергетика Угорщини зможе майже повністю покривати попит на електроенергію в країні.