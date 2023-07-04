Україна повернула матір і дитину, яких депортувала росія

В Україну вдалося повернути матір з маленьким сином. Їх депортували до Воронезької області росії з села Липці на Харківщині 16 березня 2022 року.

Про це повідомив уповноважний Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Жінка звернулася до омбудсмана у травні з проханням допомогти повернутися в Україну. Тоді Офіс уповноваженого звʼязався з Державною міграційною службою, щоб родина отримала посвідчення на повернення. Супровід забезпечували спільно з організацією, яка займається питаннями повернення депортованих.

Однак росіяни кілька разів без пояснень не пропускали жінку з дитиною на кордоні, попри те що вони мали всі необхідні документи.

Перетнути кордон вдалося 18 червня. Матір і дитину розмістили в Харкові.