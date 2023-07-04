У парламенті Болгарії підтримали членство України в НАТО. Але тільки після війни

Комітет із питань зовнішньої політики парламенту Болгарії підтримав проєкт декларації, яку подала коаліція, про підтримку вступу України до НАТО, коли закінчиться повномасштабна російсько-українська війна.

Про це пише БНТ.

Парламентська коаліція закликає болгарський уряд лобіювати вступ України до Альянсу на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Декларація також передбачає, що шлях до миру в Україні, Чорноморському регіоні та Європі — це виведення російських військ з усіх українських територій, а також з територій тих суверенних держав, які «постраждали від неї [росії]».

У декларації ще зазначено, що потрібно продовжувати військову та військово-технічну підтримку України.