WSJ: Євгеній Пригожин збирався захопити в полон російське військове керівництво, але ФСБ дізналась про це заздалегідь

Керівник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин планував захопити в полон міністра оборони росії Сергія Шойгу та керівника Генштабу Валерія Герасимова під час їхнього візиту до південних регіонів рф, які межують з Україною. Проте ФСБ дізналася про плани за два дні до цього.
The Wall Street Journal із посиланням на західну розвідку пише, що про план Пригожина ФСБ стало відомо за два дні до запланованого початку заколоту. Знали про нього і зарубіжні розвідки — завдяки прослуховуванню і супутниковим знімкам.
У підсумку Пригожину довелося розпочати рейд у Ростов та відправити колону на Москву, швидко змінюючи початковий план. Пригожин сподівався, що до його найманців приєднається частина армії рф.
На думку представників західних розвідок, початковий план мав шанси на успіх. Однак після витоку інформації Пригожину довелося імпровізувати. Можливо, саме тому заколот і провалився.
Імовірно, Пригожин також повідомив про свої плани заступнику командувача військ рф Сергію Суровікіну, про що раніше писала газета The New York Times.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК і перевести бійців у підпорядкування Міноборони рф.
- За даними CNN, представники розвідки США вважають, що Пригожин давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, якою була його кінцева мета — невідомо.