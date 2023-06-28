Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Сьогодні Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Всесвітнє визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати», — написав він.
- Уряд Хорватії на засіданні 15 травня підтримав ініціативу хорватського парламенту про визнання Голодомору геноцидом українського народу.
- Нещодавно Велика Британія ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Так само вирішили Словенія, Франція, Ісландія, Бельгія та інші країни — загалом понад 20 країн світу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.