Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Уряд Хорватії на засіданні 15 травня підтримав ініціативу хорватського Парламенту про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це пише видання Nova.

«Ми підтримуємо ініціативу клубів хорватського Парламенту», — сказав прем’єр-міністр Андрей Пленкович.

Секретар МЗС Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932—1933 років.