Європарламент визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Документ про засудження штучного голоду підтримали 507 депутатів. Проти проголосували 12, а ще 17 — утрималися.

«Європарламент визнає Голодомор, штучний голод 1932—1933 років в Україні, спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, які призвели до смерті мільйонів українців та суттєво підірвали основи українського суспільства», — йдеться у резолюції.

Європарламент висловлює солідарність з народом України та вшановує памʼять мільйонів людей, які загинули внаслідок цілеспрямованих дій сталінського режиму щодо організації штучного голоду.

Крім того, ЄС закликав росію та інші пострадянські країни відкрити архіви щодо голоду 1932—1933 років в Україні.

Європарламент закликав країни-члени ЄС та треті країни просувати поінформованість про Голодомор, а також про інші злочини, скоєні радянським режимом — внести їх вивчення в освітні та дослідницькі програми, щоб запобігти повторенню таких трагедій у майбутньому.