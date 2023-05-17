Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Франції визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує памʼять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторитися і ніколи не повинні бути забуті», — зазначив він.

Президент Володимир Зеленський опублікував табло результатів голосування у французькому парламенті. На ньому видно, що за відповідне рішення проголосували 327 депутатів, проти виступили 16.