Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Словенія визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Про це 23 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний словенським парламентарям за ухвалення декларації, яка вшановує памʼять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932—1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності», — написав Зеленський.