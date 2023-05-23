Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Словенія визнала Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Про це 23 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Вдячний словенським парламентарям за ухвалення декларації, яка вшановує памʼять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932—1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності», — написав Зеленський.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.
- Станом на 2023 рік Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 20 країн світу.