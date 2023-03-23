Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Ісландії визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.

Проєкт резолюції зареєструвала представниця Партії незалежності Ділья Міст Ейнарсдоттір.

«Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу, за вшанування памʼяті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності», — прокоментував це рішення президент України Володимир Зеленський.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.

15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу девʼяностих роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 30-х років минулого століття геноцидом українського народу.

Станом на 2023 рік Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 20 країн світу.