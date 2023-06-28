Пентагон: Найманці «ПВК Вагнера» все ще перебувають в Україні

За даними Міністерства оборони США, підрозділи «ПВК Вагнера» все ще перебувають в Україні після бунту в росії.

Про це пише CNN.

«Але щодо їхньої дислокації та того, чи можуть вони пересуватися, я не буду спекулювати на цьому», — сказав речник Пентагону Патрік Райдер на пресбрифінгу.

Райдер додав, що США наразі не бачать жодних причин змінювати розташування американських військ у відповідь на події в рф.