Російська ФСБ закрила справу про збройний заколот Пригожина

Російська ФСБ заявила, що кримінальну справу про збройний заколот Євгенія Пригожина все ж припинили. Це пояснили тим, що найманці «ПВК Вагнера» не продовжують чинити «дії, які безпосередньо спрямовані на скоєння злочину».
Водночас Міноборони росії повідомило, що триває підготовка до передачі важкої військової техніки «ПВК Вагнера» підрозділам Збройних сил рф. А путін запропонував найманцям Пригожина підписати контракт із Міноборони, повернутися додому чи вирушити до Білорусі.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому таборі найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви. За кілька годин після цього на Пригожина завели кримінальну справу.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає). Тоді ж кремлівський речник Пєсков заявив, що кримінальну справу припинять. Гарантіями він назвав обіцянку путіна.
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.
- Вранці 27 червня літак ватажка «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина з реєстраційним номером RA-02795 сів на військовому аеродромі «Мачулищі» під Мінськом о 07:40. Однак де саме зараз перебуває Пригожин — невідомо.