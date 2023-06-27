CNN оприлюднив аудіо, на якому експрезидент Трамп обговорює секретні документи з планами атаки на Іран

Телеканал CNN оприлюднив ексклюзивне аудіо, на якому колишній президент США Дональд Трамп обговорює конфіденційні документи під час зустрічі у 2021 році в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.
Аудіо містить нові подробиці розмови, яка є важливим доказом у справі Трампа щодо неправомірного поводження з секретною інформацією. Зокрема, там є момент, коли Трамп, імовірно, обговорює секретний документ Пентагону з планами атаки на Іран.
«Він сказав, що я хотів напасти на Іран, хіба це не дивно?» — каже Трамп у запису.
«У мене є велика купа паперів, ця річ щойно зʼявилася. Подивіться. Це був він [...Марк Міллі — голова Обʼєднаного комітету начальників штабів]. Вони показали мені це — це не для протоколу, але... вони показали мені це», — продовжує він.
Також у двохвилинному аудіозаписі Трамп і його помічники жартують про електронні листи Гілларі Клінтон після того, як колишній президент каже, що документ є секретним.
Речник Трампа заявив, що «аудіозапис надає контекст, який ще раз доводить, що президент Трамп взагалі не зробив нічого поганого». Сам Трамп в ефірі Fox сказав, що жодних секретних документів у нього не було.
«Жодного документа не було. Це була величезна кількість документів і всього іншого, в якому говорилося про Іран та інші речі... У мене не було документа як такого. Розсекречувати було нічого. Це були газетні, журнальні та статті», — зазначив експрезидент США.
Аудіозапис є частиною інтервʼю, яке Трамп дав на своєму курорті в Бедмінстері в липні 2021 року для людей, які працюють над мемуарами колишнього керівника штабу Трампа Марка Медоуза. У звинуваченні спецпрокурора стверджується, що письменник, видавець та два співробітники Трампа бачили секретну інформацію про план атаки на Іран.
Цей епізод є одним із двох, про які йдеться в обвинувальному акті. Прокурори стверджують, що Трамп показував секретну інформацію іншим людям, які не мали допуску до таємної інформації.
- 9 серпня 2022 року експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. Медіа повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Десятки з них були таємними.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».
- 9 червня спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 пунктами, стверджуючи, що Трамп неправильно поводився з секретними документами, привезеними на його резиденцію «Мар-а-Лаго» у Флориді, і брав участь у змові з метою перешкодити правосуддю.
- Трамп заперечив звинувачення за 37 пунктами у справі про секретні документи. Після суду його відпустили.