Трампу висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про секретні документи

Колишньому президенту США Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження із секретними документами.
Про це повідомляє CNN.
Трамп зберігав у себе засекречені документи й приховував їх від Федерального великого журі. Крім того, він двічі демонстрував секретні документи іншим особам.
Тодішній глава Білого дому зберігав секретні документи в різних місцях у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» (Флорида), хоча не мав права цього робити, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.
CNN також пише, що У грудні 2021-го помічник Трампа знайшов на підлозі складського приміщення в «Мар-а-Лаго» розкидані секретні документи з розвідданими, які могли бачити лише країни «Пʼяти очей». Трампа обвинувачують у тому, що він сказав Науті сховати коробки з документами від свого адвоката і ФБР.
- 9 серпня 2022 року експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. Медіа повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Десятки з них були таємними.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».