Трампу висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про секретні документи

Колишньому президенту США Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження із секретними документами.

Про це повідомляє CNN.

Трамп зберігав у себе засекречені документи й приховував їх від Федерального великого журі. Крім того, він двічі демонстрував секретні документи іншим особам.

Тодішній глава Білого дому зберігав секретні документи в різних місцях у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» (Флорида), хоча не мав права цього робити, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.

CNN також пише, що У грудні 2021-го помічник Трампа знайшов на підлозі складського приміщення в «Мар-а-Лаго» розкидані секретні документи з розвідданими, які могли бачити лише країни «Пʼяти очей». Трампа обвинувачують у тому, що він сказав Науті сховати коробки з документами від свого адвоката і ФБР.