ФБР під час обшуків у резиденції Трампа знайшло понад 11 тисяч урядових документів. Десятки з них — таємні

Федеральне бюро розслідувань під час обшуків у резиденції 45-го президента США Дональда Трампа знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Серед них десятки були таємними.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що 18 із цих документів мали класифікацію «цілком таємно», 54 — «таємно», ще 31 мали статус «конфіденційно».

Таємні документи іноді поєднувалися з іншими предметами, такими як книги, журнали та газетні вирізки.