Дональд Трамп подав до суду через обшук у «Мар-а-Лаго»

Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції щодо файлів, які вилучили з його резиденції «Мар-а-Лаго» у Флориді.

Про це повідомляє BBC.

Крім цього, юридична команда Трампа просить призначити незалежного юриста для нагляду за документами, які забрали агенти ФБР на початку цього місяця. Трамп також вимагає через суд отримати повний список того, що саме вилучили з його майна, і просить уряд повернути будь-яку річ, яка не підпадала під дію ордера на обшук. За даними ФБР, 8 серпня з маєтку Трампа у Флориді вилучили одинадцять наборів секретних файлів.

Юристи звинувачують департамент розслідувань Мністерства юстиції в тому, що ті хотіли знайти «політично корисні документи, або підтримати зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити президенту Трампу знову балотуватись».