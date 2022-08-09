Дональд Трамп повідомив про обшуки у своїй резиденції. Справа стосується секретних документів, які він міг вивезти з Білого дому

Обшуки відбувались у його резиденції «Мар-а-Лаго» у Палм-Біч (Маямі) і були повʼязані з документами, які президент міг взяти з собою під час виїзду з Білого дому. Адвокат Трампа Крістіна Бобб підтвердила, що під час обшуку вилучили «деякі документи».

Сам Трамп сказав, що співпрацював із усіма відповідними державними установами, тому «неоголошений рейд не був ані необхідним, ані доречним», і взагалі вся справа у «спробі демократів не дати йому знову балотуватися у президенти».

«Це темні часи для нашої нації, оскільки мій прекрасний будинок, «Мар-А-Лаго» у Палм-Біч, Флорида, наразі перебуває в облозі, зазнає набігів і окупований великою групою агентів ФБР. Після роботи та співпраці з відповідними державними органами цей неоголошений рейд на мій будинок не був ні необхідний, ні доречний. Вони навіть зламали мій сейф! Такий напад міг статися тільки в роздроблених країнах третього світу. На жаль, Америка тепер стала однією з тих країн, що корумповані на небаченому раніше рівні», — заявив Трамп, який на момент обшуку перебував у Нью-Йорку.

У лютому Національний архів, урядова агенція США, яка займається збереженням президентських документів, попросила Міністерство юстиції провести розслідування щодо Трампа за те, як він поводиться з офіційними документами. Президенти США, згідно з законом, зобовʼязані передавати всі свої листи, робочі документи та електронні листи до Національного архіву.

У Національному архіві заявили, що ще у січні 2021 року після перемовин з Трампом їм вдалося вивезти з «Мар-а-Лаго» 15 ящиків, деякі з яких містили секретні записи.

BBC пише, що у книзі «Упевнена людина», що готується до видання, журналіст New York Times Меггі Хаберман повідомить, що співробітники резиденції Білого дому іноді знаходили грудки паперу, що забивають унітаз, і вони вважали, що змивав їх Трамп.