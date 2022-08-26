Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа

Міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію афідевіта, який став підставою для судового дозволу на обшук у резиденції колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
Цей документ зазвичай не оприлюднюють, якщо нікому не висунуто звинувачення, але з огляду на резонанс і позови від ЗМІ, Мінʼюст вирішив пролити світло на певні докази, які стали приводом для проведення обшуку. Текст афідевіта повністю цензуровано. Значну частину тексту на 23 із 38 сторінок — заретушовано.
Згідно із документом, невідомий агент ФБР повідомив, що Національний архів США виявив у січні в резиденції Трампа «документи з грифом секретності», які містять «інформацію про національну оборону». Агент сказав, що Міністерство юстиції має підстави вважати, що такі записи, які не були повернуті уряду, досі зберігаються в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді.
«Є також ймовірні підстави вважати, що у приміщенні будуть виявлені докази перешкоджання [правосуддю]», — додав агент.
Після того, як ФБР провело обшук у «Мар-а-Лаго», агенти забрали понад 20 коробок з 11 кейсами секретних урядових документів, деякі з яких мали гриф «цілком секретно». У 15 ящиках знайшли 184 секретні документи.
У документі вказано, що «уряд проводить кримінальне розслідування щодо неналежного видалення та зберігання секретної інформації в несанкціонованих місцях, а також щодо незаконного приховування чи видалення державних документів».
Реакція Трампа
Колишній президент США у своїй соцмережі Truth Social назвав публікацію документу «хитрим піаром з боку ФБР та Міністерства юстиції». Обшуки він назвав нападом і зламом із залученням ведмежатників.
«Це ганьба для нашої країни», — додав Трамп.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції.