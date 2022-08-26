Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа

Міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію афідевіта, який став підставою для судового дозволу на обшук у резиденції колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Про це пишуть CNN і Reuters.

Цей документ зазвичай не оприлюднюють, якщо нікому не висунуто звинувачення, але з огляду на резонанс і позови від ЗМІ, Мінʼюст вирішив пролити світло на певні докази, які стали приводом для проведення обшуку. Текст афідевіта повністю цензуровано. Значну частину тексту на 23 із 38 сторінок — заретушовано.

Згідно із документом, невідомий агент ФБР повідомив, що Національний архів США виявив у січні в резиденції Трампа «документи з грифом секретності», які містять «інформацію про національну оборону». Агент сказав, що Міністерство юстиції має підстави вважати, що такі записи, які не були повернуті уряду, досі зберігаються в резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді.

«Є також ймовірні підстави вважати, що у приміщенні будуть виявлені докази перешкоджання [правосуддю]», — додав агент.

Після того, як ФБР провело обшук у «Мар-а-Лаго», агенти забрали понад 20 коробок з 11 кейсами секретних урядових документів, деякі з яких мали гриф «цілком секретно». У 15 ящиках знайшли 184 секретні документи.

У документі вказано, що «уряд проводить кримінальне розслідування щодо неналежного видалення та зберігання секретної інформації в несанкціонованих місцях, а також щодо незаконного приховування чи видалення державних документів».

Реакція Трампа

Колишній президент США у своїй соцмережі Truth Social назвав публікацію документу «хитрим піаром з боку ФБР та Міністерства юстиції». Обшуки він назвав нападом і зламом із залученням ведмежатників.

«Це ганьба для нашої країни», — додав Трамп.