Трамп заперечив звинувачення за 37 пунктами у справі про секретні документи. Після суду його відпустили

Колишній президент США Дональд Трамп приїхав до Федерального суду міста Маямі у штаті Флорида, у будівлі якого його формально заарештували у справі про поводження із секретними документами. Трампу висунуть звинувачення за 37 пунктами.
Про це пише CNN.
Коли Дональд Трамп прибув до суду, його взяли під варту і помістили під арешт. Це формальна процедура перед тим, як суддя оголосить обвинувачення, тому експрезиденту наручників не надягали.
Трамп стане першим в історії США експрезидентом, який зіткнеться з федеральними звинуваченнями. Однак він не визнав себе винним, тому суд відпустив його без умов — вважає Трампа не схильним до втечі.
- Минулого тижня спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 пунктами, стверджуючи, що Трамп неправильно поводився з секретними документами, привезеними на його резиденцію «Мар-а-Лаго» у Флориді, і брав участь у змові з метою перешкодити правосуддю.
- 9 серпня 2022 року експрезидент США Дональд Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. Медіа повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав. ФБР під час обшуків знайшло понад 11 тисяч різних урядових документів. Десятки з них були таємними.
- 23 серпня Трамп подав позов до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції. 26 серпня Мінʼюст США оприлюднив підстави для обшуків у маєтку Трампа. Колишній президент назвав це «хитрим піаром» і «ганьбою».