CNN: Західні союзники попереджали Україну не атакувати всередині росії під час заколоту Пригожина

Протягом заколоту «ПВК Вагнера» у росії союзники на різних рівнях спілкувалися з українською владою, попереджаючи їх не використовувати хаос у рф для атаки всередині росії.
Про це CNN розповів західний чиновник.
За його словами, існувало занепокоєння, що Україну та Захід сприйматимуть як допомогу Пригожину та загрозу російському суверенітету. Тому союзники наполягали, що це «внутрішня справа росії», і на рівні міністрів закордонних справ, депутатів і через послів закликали українців «не розхитувати човна».
«Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтесь у внутрішні справи та не завдавайте ударів по наступальних військових силах всередині росії», — сказав співрозмовник CNN.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).
- 26 червня Євгеній Пригожин заявив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.