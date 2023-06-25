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Конференція відновлення в Лондоні: Україна залучила близько $60 мільярдів

Автор:
Ліза Бровко
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За підсумками конференції відновлення в Лондоні Україна залучила близько $60 мільярдів на відбудову й реконструкцію.

Про це написав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Разом з цим Україна створює коаліції бізнесу для інвестицій в українську економіку:

  • Ukraine Business Compact — обʼєднання українських та понад 500 міжнародних компаній у спільноту відповідальних бізнесів для підтримки відновлення України;
  • запуск Української інвестиційної платформи G7, ЄС та його фінансових інституцій розвитку;
  • Угода України, ЄС, Норвегії, Швейцарії, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР про перезапуск ринку приватного страхування воєнних ризиків;
  • Велика Британія перекаже £20 мільйонів до Трастового фонду перестрахування MIGA (туди раніше Японія внесла $23 мільйони);
  • MIGA підписала Меморандум про взаєморозуміння з ProСredit банком — це збільшило суму гарантій до €40,8 мільйона.
  • Угода Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Українського Дунайського пароплавства про мобілізацію приватних інвестицій для модернізації та розширення можливостей логістики на Дунаї;
  • запуск україно-британської цифрової платформи для пошуку бізнес-партнерів.

За словами Шмигаля, партнери позитивно оцінюють те, як відбуваються реформи в Україні, та підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України.