ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні відновлення до 2027 року, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Лондоні на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України.

«До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько €60 млрд. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько €50 млрд. Це означає, що загалом дефіцит становитиме €110 млрд до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно €50 млрд для України», — заявила фон дер Ляєн.

За її словами, це фінансування здійснюватимуть у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.

«Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки буде необхідно. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій і реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. Ми повинні мати прогнозованість. Це сприятиме нашій координації та максимізує наш вплив», — сказала вона.