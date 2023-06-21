Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на відновлення України

Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на реалізацію проєктів відновлення інфраструктури України.
Меморандум про це підписали міністр з відновлення України Олександр Кубраков і президент ЄІБ Вернер Хоєр під час конференції в Лондоні.
Гроші спрямують на відновлення комунальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо), громадських будівель з урахуванням енергоефективності, інфраструктури водопостачання та водовідведення, а також транспортних мереж і міського громадського транспорту.
Разом з цим ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.
Також меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ EU for Ukraine Fund та кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).
Мінвідновлення та ЄІБ працюватимуть і над впровадженням і застосуванням пакета технічної та консультаційної допомоги Україні на суму приблизно €100 мільйонів.
- Європейський інвестиційний банк — один із найбільших кредиторів України. Він реалізує проєкти на загальну суму понад €7 мільярдів.
- Під час Конференції з відновлення України США оголосили про новий пакет допомоги на $1,3 мільярда, а Велика Британія заявила, що виділить Україні ще $300 мільйонів на підтримку гуманітарних програм, програм відновлення та реформ. Також під час конференції в Лондоні Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги на суму $3 мільярди впродовж наступних трьох років.