Британія оголосила про велику фіндопомогу для України в розмірі $3 млрд

Велика Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги на суму $3 млрд впродовж наступних трьох років.

Про це заявив премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак під час Конференції з питань відновлення України.

«Протягом трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму $3 мільярди. Іще ми запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку «зеленої» енергетики і багато іншого — все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з усього світу, в тому числі значної нової підтримки з боку ЄС, про яку також буде оголошено на цьому тижні», — заявив Сунак.

Сунак відзначив важливість створення платформи для бізнесу. Вона, зі свого боку, зможе залучити інновації й інвестиції, яких потребує Україна.

«Саме тому ми започатковуємо Український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновлення та реконструкції України», — додав премʼєр-міністр Британії.