Франція і Німеччина виділяють Україні кошти на відбудову й гуманітарну допомогу

Цього року Франція виділить Україні додаткові €40 мільйонів на відбудову — ці кошти повертати не доведеться. Вони підуть на критичну інфраструктуру, медичне обладнання та підготовку до наступної зими.

Про це 20 червня заявила міністр закордонних справ Катрін Колонна під час Конференції з питань відновлення України в Лондоні.

Також Франція готує багаторічний план допомоги для підтримки економічної, фінансової та гуманітарної стабільності України.

Крім цього, Німеччина надасть Україні цього року додаткові €381 мільйон на гуманітарну допомогу. Перед цим Європейський Союз заявив, що покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на відновлення України, США — $1,3 мільярда, а Британія — $300 мільйонів на відновлення й гуманітарну допомогу.