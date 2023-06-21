Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні. У списку — зброя та боєприпаси

Болгарія готує нову партію військової допомоги Україні.
Про це міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив в інтервʼю «Свободна Европа».
У пакеті будуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не треба закуповувати. Більшість із цього уже прострочене або перебуває наприкінці терміну служби, тобто у будь-якому випадку боєприпаси треба замінювати. «У деяких випадках навіть деякі системи, які не повністю працездатні. Вони [українці] також готові такі брати», — додав Тагарев.
Попередній парламент у грудні 2022 року ухвалив перше рішення про надання військової допомоги Україні. Тимчасовий уряд передав цю допомогу, однак президент Румен Радев виступив проти відправки зброї та боєприпасів до Києва й порадив новому уряду не допускати цього в майбутньому — проте новий кабінет міністрів дотримується іншої позиції.
«Ми розуміємо і поділяємо цю необхідність надавати допомогу Україні тим, чим можемо», — сказав міністр оборони Тодор Тагарев.
- У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно.
- 4 травня 2022 року парламент Болгарії дозволив ремонтувати українську військову техніку на оборонних підприємствах, проте відмовився надати Україні озброєння та боєприпаси.
- 20 березня 2023 року 18 країн підписали проєкт Європейського оборонного агентства щодо спільної закупівлі мільйона боєприпасів для допомоги Україні — ось список країн.