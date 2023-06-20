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Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

Автор:
Анна Холоднова
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Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.