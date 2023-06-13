Американські законодавці закликають перенести саміт «США — Африка» з ПАР через її звʼязки з рф

У Конгресі США закликають перенести торговий американо-африканський саміт AGOA з Південної Африки до іншої країни — як кажуть законодавці, через «поглиблення військових відносин» ПАР із росією.
Про це пише Reuters.
Південна Африка планує прийняти саміт у Йоганнесбурзі для обговорення спеціальної торгової програми Вашингтону і держав Африки.
У листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших чиновників члени Конгресу заявили, що ПАР може втратити свої торгові пільги зі США через ззʼязки з рф, а також зазначили, що стурбовані «тим, що проведення форуму AGOA у 2023 році в Йоганнесбурзі стане непрямим підтвердженням згубної підтримки ПАР вторгнення росії в Україну».
Водночас Вашингтон ще не ухвалював рішення перенести саміт в інше місце.
- У грудні минулого року західні медіа писали, що на військово-морській базі «Саймонстаун» у грудні 2022 року озброєнням завантажили судно Lady R, яке доставило його в росію. У травні 2023 року посол США у ПАР прямо заявив, що Південна Африка передала росії боєприпаси. Речник президента ПАР тоді пообіцяв взяти до уваги цю інформацію. Сам президени Сіріл Рамафоса створив незалежну комісію, яка займеться розслідуванням можливих поставок зброї до росії.
- Південна Африка розглядає можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб уникнути арешту путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. 30 травня стало відомо, що в Південно-Африканській Республіці заявили, що нададуть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей під час саміту БРІКС, однак ці імунітети не скасовують жодних ордерів від Міжнародних трибуналів.