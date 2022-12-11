The Telegraph: Південну Африку запідозрили у продажі зброї росії

Депутати парламенту Південної Африки вимагають від свого уряду відповісти, чи продає їхня країна зброю росії.

Про це пише The Telegraph.

Вантажний автомобіль і контейнеровоз Lady R під російським прапором був помічений у військово-морському порту Саймонс-Таун у четвер увечері. Як повідомила південноафриканська газета Daily Maverick із посиланням на місцевих свідків, які сфотографували судно в порту, було помічено, як воно розвантажувало, а потім приймало вантаж під час одного з регулярних відключень електроенергії, які стосуються країни.

Свідки бачили, як судно вийшло з порту близько 06:30 ранку в пʼятницю. Транспондер корабля був вимкнений пізніше, що означає, що точне місцезнаходження судна було невідоме.

Кобус Маре, речник опозиційної партії DA, заявив, що написав міністру оборони Танді Модісе, вимагаючи пояснень. Міністр оборони «повинен пояснити південноафриканцям, що робить російський корабель, який перебуває під санкціями, на військово-морській базі Саймонс-Таун і чому довкола нього стільки таємниць», — сказав він у заяві.

Речник додав, що докази свідчать про «незвичайну активність», яку протягом останніх двох ночей спостерігали у гавані. «Така поведінка викликала занепокоєння, оскільки судно перебуває під санкціями США та Європейського Союзу після вторгнення росії в Україну», — додав Маре.

Lady R — відносно невелике судно, призначене для перевезення транспортних засобів і вантажних контейнерів. Воно належить і управляється російською компанією «Трансморфлот». У травні Сполучені Штати наклали санкції на «Трансморфлот» і шість його суден, включаючи Lady R, заявивши, що їх використовували для транспортування зброї для російського уряду.