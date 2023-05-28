Президент ПАР створив комісію, яка розслідує можливі поставки озброєння росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса створив незалежну комісію, яка займеться розслідуванням можливих поставок зброї до росії.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента ПАР.
До складу комісії увійшли троє людей. Очолив її колишній суддя Верховного суду країни Фінеас Мохапело. Двоє інших — адвокат Лія Гкабаше та колишній заступник міністра початкової освіти Енвер Сурті. У комісії на розслідування є шість тижнів.
- У грудні минулого року західні медіа писали, що на військово-морській базі «Саймонстаун» у грудні 2022 року озброєнням завантажили судно Lady R, яке доставило його в росію. У травні 2023 року посол США у ПАР прямо заявив, що Південна Африка передала росії боєприпаси. Речник президента ПАР тоді пообіцяв взяти до уваги цю інформацію.