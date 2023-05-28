Президент ПАР створив комісію, яка розслідує можливі поставки озброєння росії

Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса створив незалежну комісію, яка займеться розслідуванням можливих поставок зброї до росії.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента ПАР.

До складу комісії увійшли троє людей. Очолив її колишній суддя Верховного суду країни Фінеас Мохапело. Двоє інших — адвокат Лія Гкабаше та колишній заступник міністра початкової освіти Енвер Сурті. У комісії на розслідування є шість тижнів.