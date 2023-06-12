Для мікрорайону Корабел у Херсоні вводять обмеження — заборона на вʼїзд і посилена комендантська година. Які причини

До мікрорайону Корабел у Херсоні, затопленого через підрив Каховської ГЕС, заборонили вʼїзд з 13 червня. А його мешканці протягом тижня зможуть пересуватися островом лише з 12:00 до 15:00.
Про це йдеться в Telegram-каналі «Каховська ГЕС | штаб info».
Обмеження вводять для того, щоб фахівці проводили розмінування та слідчі дії, а комунальники ліквідували наслідки затоплення. Також триватиме евакуація населення, яку проводять представники ДСНС і міська військова адміністрація.
Як тільки спаде вода, у мікрорайоні організують видачу гуманітарної допомоги й ліків, які мешканці зможуть отримати з 12:00 до 15:00 щодня.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію. На окупованому лівобережжі ситуація гірша. Через підрив Каховської ГЕС станом на 12 червня загинуло 10 людей, 42 вважаються зниклими безвісти.