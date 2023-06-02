Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X. Це буде частиною ребрендингу

Американський мільярдер Ілон Маск підтвердив, що розглядає варіант перейменувати Twitter на X. Це стане частиною ребрендингу платформи, яка пропонуватиме більш широкі можливості для користувачів.

Про це написало T(w)itter Daily News, а Ілон Маск у коментарях сказав, що це правда.

Оновлений Twitter може мати функціонал для лонгрідів, відео, різних публікацій та фінансових послуг.

«X може означати що завгодно», — сказав Маск.