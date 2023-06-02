Ілон Маск планує перейменувати Twitter на X. Це буде частиною ребрендингу

Американський мільярдер Ілон Маск підтвердив, що розглядає варіант перейменувати Twitter на X. Це стане частиною ребрендингу платформи, яка пропонуватиме більш широкі можливості для користувачів.
Про це написало T(w)itter Daily News, а Ілон Маск у коментарях сказав, що це правда.
Оновлений Twitter може мати функціонал для лонгрідів, відео, різних публікацій та фінансових послуг.
«X може означати що завгодно», — сказав Маск.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів і анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- 6 листопада соцмережа запустила функцію передплати, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99. Twitter Blue коштує $11 на місяць. Його передплатники мають пріоритет у пошуку, згадуваннях і відповідях. Twitter каже, що використовує цей сервіс як джерело доходу, а також для боротьби зі спамом і ботами. Спочатку передплата коштувала $8 для користувачів Android і $11 для власників смартфонів на iOS, але 19 січня Twitter урівняв вартість Twitter Blue для всіх.
- Ілон Маск зазначав, що планує приділяти менше часу соцмережі, тому хоче знайти нового гендиректора — «дурня, який візьметься за цю роботу». Маск казав, що «просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів». Мільярдер навіть запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за. 12 травня Маск назвав імʼя нового генерального директора Twitter — ним стала Лінда Яккаріно.
- Зовнішній інвестор Twitter компанія Fidelity повідомила, що платформа втратила дві третини своєї вартості після купівлі Ілоном Маском.