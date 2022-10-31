Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter, посиливши свій контроль над компанією.

Про це повідомляє BBC.

Це виявлено в документах Комісії з цінних паперів і бірж США. Там зазначено, що 27 жовтня, після «закриття» угоди про придбання соцмережі, Маск став одноосібним директором Twitter.

Серед дев’яти звільнених членів ради директорів — колишній голова правління Брет Тейлор і колишній виконавчий директор Параг Агравал.