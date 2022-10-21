WP: Ілон Маск планує звільнити 75% працівників Twitter

Ілон Маск у разі купівлі Twitter планує звільнити 75% співробітників, залишивши усього дві тисячі працівників, які сформують кістяк команди.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.

За їхніми даними мільярдер повідомив потенційним інвесторам угоди з Twitter, що планує звільнити майже 75% персоналу компанії (або близько 5,5 тисячі співробітників), щоб скоротити штат компанії.

Ще до пропозиції Маска керівництво Twitter мало намір скоротити майже чверть робочої сили, урізавши на $800 мільйонів фонд заробітної плати. Утім заплановані бізнесменом скорочення «немислимі», бо соцмережа може зазнати більшої кількості хакерських атак.