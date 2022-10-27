Ілон Маск зʼявився у штаб-квартирі Twitter за день до закриття угоди про купівлю компанії. Імовірно, він придбав її

Бізнесмен Ілон Маск відвідав штаб-квартиру Twitter у Сан-Франциско за день до встановленого судом терміну закриття угоди про придбання компанії за $44 мільярди.
Про це повідомляє Reuters.
«Входжу у штаб-квартиру Twitter — зануримося!» — написав Маск в описі до відео, де він заходить в офіс із раковиною в руках.
Перед цим Маск оновив опис у Twitter, замінивши його на Chief Twit.
У Twitter підтвердили, що Маск відвідає офіс у Сан-Франциско цього тижня, але відмовилися від подальших коментарів. Раніше джерела The Washington Post повідомляли, що угода успішно рухається до свого завершення.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. 7 серпня Ілон Маск викликав головного виконавчого директора Twitter Inc Парага Агравала на публічні дебати. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня менше ніж 5% фальшивих чи спамерських користувачів», — написав Маск.