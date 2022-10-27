Bloomberg: Ілон Маск відмовився звільняти 75% працівників Twitter

Американський бізнемен Ілон Маск повідомив співробітникам Twitter, що не планує скорочувати 75% персоналу, коли почне керувати компанією.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Маск спростував повідомлену раніше інформацію про звільнення 75% співробітників. Проте працівники досі очікують на певні скорочення персоналу в рамках поглинання.