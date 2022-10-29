Маск анонсував створення ради з модерації контенту у Twitter

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск анонсував створення у придбаній ним соціальній мережі Twitter ради з модерації контенту.
Про це він повідомив у своєму акаунті.
«Twitter сформує раду з модерації контенту з дуже різними точками зору. Жодних важливих рішень щодо контенту чи відновлення доступу до облікового запису не ухвалюватимуть до того, як ця рада збереться», — заявив Маск.
Він додав, що наразі жодних змін у політиці Twitter щодо контенту не передбачається.
- ЗМІ писали, що Маск планує звільнити 75% працівників Twitter, але бізнесмен це спростував.
- 27 жовтня Ілон Маск написав, що все ж купив Twitter, але офіційно про закриття угоди не оголошував. ЗМІ писали, що банки, які погодилися інвестувати в цю угоду, уже почали відправляти Маску гроші. Бізнесмен має закрити угоду 28 жовтня, інакше суд відновить розгляд позову Twitter до Маска.
- За день до закриття угоди Маск прийшов у штаб-квартиру Twitter. Він також оновив опис свого акаунту в соцмережі, замінивши його на Chief Twit.