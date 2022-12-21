Ілон Маск залишить посаду гендиректора Twitter, коли знайде заміну — «дурня, який візьметься за цю роботу»

Американський підприємець Ілон Маск заявив, що піде з посади головного виконавчого директора Twitter, коли знайде «дурня, який візьметься за цю роботу».

Про це він написав у Twitter 21 грудня.

«Я піду у відставку з посади гендиректора одразу, як тільки знайду дурня, який погодиться взятися за цю роботу. Після цього я займатимусь лише кодом і серверами», — написав Маск.

Раніше мільярдер пообіцяв дотримуватися результатів опитування, під час якого 57,5% користувачів проголосували за його звільнення з посади.

19 грудня Ілон Маск запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за. Під час запуску голосування Маск пообіцяв вчинити згідно з результатом, а потім написав: «Бійтеся своїх бажань, вони можуть справдитися».