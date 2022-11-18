BBC: Працівники Twitter масово звільняються — компанія тимчасово обмежила доступ до своїх офісів

Компанія Twitter повідомила співробітників, що її офісні будівлі тимчасово зачинять. Це сталося на тлі інформаціїї про те, що велика кількість співробітників звільняються з посад.

Про це пише BBC.

У листі, з яким ознайомилася BBC, сказано, що офіси знову відкриються в понеділок, 21 листопада. Причину такого обмеження не розголошують.

«Будь ласка, продовжуйте дотримуватися політики компанії, утримуючись від обговорення конфіденційної інформації компанії в соціальних мережах, із пресою чи деінде», — йдеться в повідомленні.

Тим часом у ЗМІ зʼявилася інформація про хвилю масових звільнень у Twitter. Раніше агентство Reuters писало, що фінансовий стан компанії хиткий, зокрема, через звільнення низки топменеджерів. Напередодні з компанії пішли Йоель Рот, що був куратором відділу боротьби із розпалюванням ненависті, дезінформацією та спамом, а також директор з інформаційної безпеки Twitter Леа Кісснер. Також у відставку пішли директор з питань конфіденційності Демієн Кіран і директор з дотримання нормативних вимог Маріанна Фогарті.

До того, як Ілон Маск придбав Twitter, у компанії працювали близько 7 500 співробітників.

«Я думаю, коли сьогодні вляжеться пил, можливо, залишиться менше 2 000 людей», сказав BBC колишній працівник Twitter, який побажав залишитися анонімним.

«Менеджера цієї команди, його менеджера було звільнено. А потім менеджера цього менеджера було звільнено. Людина вище, яка була одним із керівників, була звільнена в перший день. Тож у цьому ланцюзі командування нікого не залишилося», — додав він.

У відповідь на питання, чи занепокоєний цим новий власник соцмережі, Ілон Маск написав у Twitter: «Найкращі люди залишаються, тому я не надто переживаю».