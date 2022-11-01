Ілон Маск підтвердив, що галочка верифікації у Twitter стане платною. Передплата надаватиме й інші привілеї

Американський бізнесмен Ілон Маск підтвердив, що галочка верифікації у Twitter стане платною. Передплата надаватиме користувачам також інші привілеї.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Нинішня система лордів і селян у Twitter для того, хто має чи ні синю галочку, — це нісенітниця собача. Владу людям! [Галочку] за $8 на місяць», — зазначив Маск.
Він підкреслив, що ціна за галочку верифікації змінюватиметься залежно від регіону.
Крім цього, Маск заявив, що за цю суму користувачі отримають у відповідях, згадках та пошуковій видачі можливість публікувати довші відео й аудіо, а також бачитимуть удвічі менше реклами.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів і анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням.