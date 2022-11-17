Ілон Маск планує знайти нового керівника для Twitter та запровадити довгі твіти

Американський мільярдер та новий власник Twitter Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника та завершити організаційну реструктуризацію компанії цього тижня.

Про це пише Reuters.

Маск зауважив на це, даючи свідчення в суді штату Делавер. Однак пізніше він написав у Twitter, що далі керуватиме соцмережею, доки ситуація в компанії не стабілізується, хоча це «займе деякий час».

Твіт Маска зʼявився після того, як колишній гендиректор соцмережі Джек Дорсі заявив, що не погодиться на посаду генерального директора Twitter.

Також Ілон Маск анонсував появу довгих твітів у соцмережі.

«Можливість робити довгі твіти зʼявиться незабаром», — написав він у мікроблозі.