The Washington Post: Twitter розробляє функцію платного відео

Розробники Twitter працюють над інструментом, який дозволить авторам відео стягувати з користувачів плату за доступ. Частину коштів забиратиме соцмережа.

Про це повідомляє The Washington Post.

В електронному листі, який є у розпорядженні журналістів, команда розробників пише про «ризики, повʼязані з вмістом, захищеним авторським правом, проблемами довіри творця/користувача та дотриманням законодавства». Тому ця функція пройде коротку внутрішню перевірку.

У компанії відмовилися говорити, чи був новий власник Twitter Ілон Маск ініціатором цього нововведення. Але відомо, що команда внутрішньої перевірки соцмережі має підготувати звіт про потенційні ризики за три дні.

У внутрішньому листуванні співробітники Twitter описують нову функцію так: «При створенні твіту з відео автор може ввімкнути платний доступ після додавання відео до твіту». Вартість можна буде вибрати з попередньо встановленого списку, наприклад $1, $2, $5 або $10.

Користувачі, які не заплатили, не побачать відео, але зможуть поставити лайк або ретвітнути допис.

Один із співробітників Twitter на умовах анонімності розповів, що ця функція, імовірно, буде використовуватися для контенту для дорослих.