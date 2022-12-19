Ілон Маск запитав у Twitter, чи повинен він піти з посади голови. Користувачі проголосували за

Власник соціальної мережі Twitter Ілон Маск запустив опитування, чи треба йому піти з посади її голови. Більшість проголосувала за.
Так, в опитуванні взяли участь 17,5 мільйона людей: 57,5% користувачів ствердно проголосували.
Під час запуску голосування Маск пообіцяв вчинити згідно з результатом, а потім написав: «Бійтеся своїх бажань, вони можуть справдитися».
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. Тим часом із компанії масово звільняються працівники.