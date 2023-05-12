Ілон Маск назвав імʼя нового генерального директора Twitter

Американський мільярдер назвав імʼя нового генерального директора Twitter — ним стала Лінда Яккаріно.

За словами Маска, нова очільниця соцмережі зосередиться на бізнес-операціях, тоді як сам Ілон займатиметься дизайном продукту та новими технологіями.

«З нетерпінням чекаю співпраці з Ліндою, щоб перетворити цю платформу на X, додаток для всього», — написав Ілон Маск.

Донедавна Лінда Яккаріно очолювала відділ реклами в американській медіакомпанії NBCUniversal. Там вона пропрацювала десять років.