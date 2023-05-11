Ілон Маск заявляє, що знайшов нового генерального директора Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що знайшов нового генерального директора Twitter. Ним буде жінка, яка почне працювати приблизно за шість тижнів. Хто вона — наразі невідомо.

Сам Ілон Маск змінить крісло гендиректора соцмережі на посаду виконавчого голови та технічного директора.