Ілон Маск заявляє, що знайшов нового генерального директора Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що знайшов нового генерального директора Twitter. Ним буде жінка, яка почне працювати приблизно за шість тижнів. Хто вона — наразі невідомо.
Сам Ілон Маск змінить крісло гендиректора соцмережі на посаду виконавчого голови та технічного директора.
- У лютому Ілон Маск анонсував, що ближче до кінця 2023 року настане «слушний момент», щоб знайти нового керівника для Twitter. Він хотів спочатку стабілізувати ситуацію в компанії, а потім піти з нинішньої посади.
- Раніше Ілон Маск також зазначав, що планує приділяти менше часу соцмережі, тому хоче знайти нового гендиректора — «дурня, який візьметься за цю роботу». Маск казав, що «просто керуватиме командами програмного забезпечення та серверів». Мільярдер навіть запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за.