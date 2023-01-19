Twitter зрівняв ціну платної підписки для користувачів Android та iOS

Компанія Twitter урівняла вартість підписки на Twitter Blue для користувачів Android та iOS. Тепер вона коштуватиме $11 на місяць для всіх.

Про це пише Reuters.

Таким чином, галочка верифікації у Twitter стала доступною для всіх користувачів, які погодяться заплатити за неї.

Водночас компанія запровадила також і річний план підписки за $84. Він буде дешевшим, аніж оплачувати Twitter Blue щомісяця.

Знижка для веб-користувачів буде доступна в таких країнах, як США, Канада, Велика Британія, Японія, Нова Зеландія та Австралія.