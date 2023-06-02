Премʼєр Угорщини Орбан знову закликав Україну та росію почати мирні перемовини до контрнаступу. У МЗС відповіли

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову закликав Україну та росію відновити мирні перемовини. Він каже, що це потрібно зробити до контрнаступу.
Про це пише Telex.
«Для країни, чиє населення становить незначну частину населення супротивної сторони, розпочати масштабні військові атаки за таких обставин — це кровопролиття. Ми повинні зробити все, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню та мирних переговорів», — сказав Орбан.
За його словами, контрнаступ України призведе до великих втрат, а на мирних перемовинах нібито вдасться досягти більше, ніж воєнними діями.
На слова угорського премʼєра вже відреагували в МЗС України. Там заявили, що мирні перемовини з росією можуть бути лише після виведення російських військ, а припинення вогню дасть змогу рф підготуватися до нової атаки.
«Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним премʼєр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції росії, не підривати єдність в ЄС», — сказав речник МЗС Олег Ніколенко.
- Наприкінці квітня Зеленський зазначив, що поведінка Угорщини та її звʼязки з росією не відповідають статусу члена НАТО, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорці вже заплатили «занадто високу ціну» за війну в Україні. Раніше в Угорщині заявляли, що для вступу України до НАТО потрібне «схвалення» росії.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею», у квітні — «фінансово неіснуючою».
- Угорщина від початку повномасштабного вторгнення не надала Україні ніякої військової допомоги, періодично блокує виділення нам коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги.