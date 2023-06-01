Румунія підписала декларацію про підтримку євроінтеграції України. Це крок до вступу в НАТО та ЄС

Президент Румунії Клаус Йоханніс і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про підтримку вступу України до Європейського Союзу і НАТО.
За словами Зеленського, це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
На зустрічі президенти обговорили, як Румунія надалі допомагатиме Україні протистояти російський агресії та двосторонню взаємодію. Також говорили про реалізацію української формули миру.
«Дякую всьому румунському народові за солідарність з Україною та окремо Клаусу Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку нашої країни та посилення її обороноздатності», — написав Володимир Зеленський.
- У грудні минулого року премʼєр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України. Таким чином, Чорногорія стала третьої країною, яка підписала цей документ, після Чехії та Бельгії. Ці країни та Румунія фактично підтвердили, що вони за вступ України до НАТО і ЄС. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-члени погоджуються зі вступом України до Альянсу. Питання лише у строках.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, щоб це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина та Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.