Румунія підписала декларацію про підтримку євроінтеграції України. Це крок до вступу в НАТО та ЄС

Президент Румунії Клаус Йоханніс і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про підтримку вступу України до Європейського Союзу і НАТО.

За словами Зеленського, це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

На зустрічі президенти обговорили, як Румунія надалі допомагатиме Україні протистояти російський агресії та двосторонню взаємодію. Також говорили про реалізацію української формули миру.

«Дякую всьому румунському народові за солідарність з Україною та окремо Клаусу Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку нашої країни та посилення її обороноздатності», — написав Володимир Зеленський.