Генсек НАТО: Усі країни-члени погоджуються зі вступом України до Альянсу. Питання лише у строках

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю The Washington Post заявив, що всі союзники Альянсу погоджуються зі вступом України, проте питання, коли це відбудеться, залишається відкритим.
Він додав, що країни-члени НАТО також вважають, що «Україна має право обирати власний шлях, і це вирішувати не Москві, а Києву».
За словами Столтенберга, зараз організація допомагає Збройним силам України стати сумісними із силами НАТО, реформувати й модернізувати інститути оборони та безпеки тощо.
«Актуальним завданням нині є забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, бо якщо вона не переможе, то взагалі питання [вступу] не обговорюватиметься», — зазначив генсек НАТО.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина та Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.
- Тим часом в Угорщині заявляли, що для вступу України до НАТО потрібне «схвалення» росії. Київ відреагував і наголосив, що «ми не потребуємо дозволу росії, аби стати членом Альянсу».
- 30 вересня 2022 року, після того як путін оголосив про анексію окупованої території України, Зеленський повідомив, що Україна подає заявку в НАТО за прискореною процедурою. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньою умовою для початку переговорів про членство України в НАТО має стати її перемога, і в цьому їй допомагають члени Альянсу.