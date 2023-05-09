Генсек НАТО: Усі країни-члени погоджуються зі вступом України до Альянсу. Питання лише у строках

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю The Washington Post заявив, що всі союзники Альянсу погоджуються зі вступом України, проте питання, коли це відбудеться, залишається відкритим.

Він додав, що країни-члени НАТО також вважають, що «Україна має право обирати власний шлях, і це вирішувати не Москві, а Києву».

За словами Столтенберга, зараз організація допомагає Збройним силам України стати сумісними із силами НАТО, реформувати й модернізувати інститути оборони та безпеки тощо.

«Актуальним завданням нині є забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави, бо якщо вона не переможе, то взагалі питання [вступу] не обговорюватиметься», — зазначив генсек НАТО.